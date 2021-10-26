İsrail basını: Hafter, seçim kampanyası için İsrailli şirketle el sıkıştı

İsrail basını: Hafter, seçim kampanyası için İsrailli şirketle el sıkıştı

Hafter, iki ay sonra yapılacak seçimler için İsrailli danışmanlık şirketiyle anlaşma imzaladı.

Libya'da darbeci Hafter güçleri, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı operasyon başlatmış, Türkiye'nin kararlı desteği sayesinde başkent Trablus'u ele geçirme planları suya düşmüştü.

İstikrar ortamının hakim olmaya başladığı Libya'da 24 Aralık'ta parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.

İSRAİLLİ ŞİRKETLE ANLAŞTI

Seçimlerin adaylarından ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin seçim kampanyası için İsrailli bir şirketle anlaştığı öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Hafter ve Kaddafi'nin seçim kampanyası için adı açıklanmayan İsrailli bir danışmanlık şirketiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.

İLK OLARAK HAFTER'İN OĞLU İMZALADI

Söz konusu firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir şirket açtığı ve ilk olarak Hafter'in oğlunun bu şirketle sözleşme imzaladığı ifade edildi.

KADDAFİ'NİN OĞLU DA DEVREDE

Seyfülislam Kaddafi'nin ise Dubai'de yaşayan bir kadın manken üzerinden İsrailli firmayla irtibata geçtiği aktarıldı.

Hafter ve Kaddafi'yle imzalanan sözleşmelerin on milyonlarca dolarlık olduğu yazıldı.