İsrail basını, helikopter kazasında ölen Reisi'yi hedef aldı: Tahran celladı Reisi'nin ölümünün ardından İsrail merkezli gazetelerde kullanılan ifadeler dikkatlerden kaçmadı.

ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberi sonrası gözler Tel Aviv'deydi. İsrail basını, Reisi'nin ölümünün ardından adeta sevinç gösterisinde bulundu.

İki ülke arasında yakın bir tarihte karşılıklı saldırılarla gerilim tırmandı. Tarafların öfkesi, yapılan açıklamalara da yansıyor.

Reisi ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopter düşerken, heyette yer alan isimlerin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Maariv: Tahran celladının sonu

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Reisi'yi "Tahran celladının sonu" ifadesiyle hedef tahtasına oturttu.

Haberde, "Helikopter kazasında Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü. Helikopter tamamen yandı." denildi.

Jerusalem Post: Dağa çarptı

"Helikopterin dağa çarpması sonucu İran Cumhurbaşkanı öldü." diyen Jerusalem Post gazetesi, helikopterde bulunan diğer isimlerin de öldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de yaşamını yitirenler arasında olduğu belirtildi.

Ynet: Büyük kayıp

Ynet, "İran resmen açıkladı: Helikopter kazasında ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı öldü." diye yazdı.

Helikopterin tamamen yandığı belirtilerek, "Büyük kayıp" ifadesine yer verilmesi dikkat çekti.

The Times of Israel: Öldüğü doğrulandı

The Times of Israel gazetesi de "Reisi'nin Azerbaycan sınırı yakınındaki helikopter kazasında öldüğü doğrulandı" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Helikopter kazasının İran'ın kuzeybatısındaki dağlık bölgede meydana geldiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Reisi'nin, İran lideri Ali Hamaney'in potansiyel halefi olarak görüldüğüne işaret edildi.