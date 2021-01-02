İsrail basını: İsrailliler, yeni yıl kutlamaları için Dubai'ye uyuşturucu soktu

İsrail basını, Dubai'de yeni yıl kutlamaları için İsraillilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını yazdı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) normalleşmesi sonucu yeni yıl kutlamalarında İsraillilerin adresi Dubai oldu.

2021 yılını kutlamak için yakın zamanda İsrail'den Dubai'ye onlarca kişinin uyuşturucu ile seyahat ettiği belirtildi.

İsrail basınından Jerusalem Post'un haberine göre, ülkede pazar günü koronavirüs dolayısıyla üçüncü karantinanın devreye alınması nedeniyle birçok İsrailli yeni yıl kutlamaları için planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Haberde, şöyle denildi:

"İSRAİLLİLER BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU"

"Bazıları ise Dubai'ye gitti ve 'bir taşla iki kuş vurdu': İsrailliler için sunulan yeni destinasyonun keyfini çıkarmak ve yeni yılı görkemli partilerle kutlamak.

DUBAİ'YE UYUŞTURUCU SOKTULAR

Genç İsrailliler, iddiaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde uyuşturucuyla yakalandıklarında karşılaşabilecekleri katı yasaların ve çok ciddi cezaların farkında değil.

BAE'de uyuşturucuyla yakalanmak, 20 yıl hapis ile ölüm arasında bir cezaya yol açabilir. Dubai'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapan İsraillilerden biri, yakalanmaktan endişe duymadığını söyledi."

AP

"BAŞIMIZ BELAYA GİRMEZ"

Dubai'ye uyuşturucu kaçıranlardan birinin, "Yaptığımız tek şey, yılbaşı gecesini kutlamaktı. Başımızın belaya gireceğini sanmıyorum. Valizlerimizdeki birkaç yüz gramlıktan dolayı mı ölüm cezası alacağız?" ifadelerini kullandı.

"DUBAİ BİZE SONSUZ PARTİLER SUNDU"

Dubai'de ikamet eden bir İsrailli, yılbaşı gecesini kutlamak için kendilerine "sonsuz partiler ve mekanlar" sunulduğunu söyledi.

Öte yandan Dubai'deki kira fiyatlarının Tel Aviv'den nispeten daha ucuz olduğu, bu yüzden birçok genç İsrailli'nin Dubai'ye taşınma ve turizm ve gıda endüstrilerinde kariyer yapma fırsatını değerlendirdiği kaydedildi.