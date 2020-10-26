İsrail basını: Mossad, Çin'den koronavirüs aşısı getirdi

İsrail istihbarat servisinin, geçtiğimiz haftalarda aşıyı ülkeye getirdiği kaydedildi. Aşının incelemeye alınacağı belirtildi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmalarının hız kazandığı bir dönemde İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Jerusalem Post, Channel 12 kanalına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın geçen haftalarda Çin'den koronavirüs aşısı getirdiğini bildirdi.

MOSSAD ÇİN'DEN AŞI ALDI

Aşının incelenmek ve öğrenilmek üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi.

Haberde, ayrıca bazı aşı geliştiricilere karşı rapor edilen siber saldırılar ve casusluklar olduğu aktarıldı.

"PERDE ARKASINDA GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR"

İsrailli bir Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre, Tel Aviv, diğer birkaç potansiyel geliştiriciden koronavirüs aşıları satın almak için anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Perde arkasında devam eden diplomatik çabaların olduğunu belirten söz konusu yetkili, "İsrail vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bir aşıya erişimini sağlamak için elimizden gelen her şeyi deniyoruz." diye konuştu.

İNSAN DENEMELERİ BAŞLAYACAK

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü, geçen pazar günü, koronavirüs aşısına ilişkin gelecek hafta insan denemelerine başlayacağını duyurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Benny Gantz, "Sadece iki ay önce, aşının ilk dozunu aldım. Bugün halihazırda 25 bin doz aşımız var." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 310 bin 254 vakanın görüldüğü İsrail'de 2 bin 404 kişi hayatını kaybetti.

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