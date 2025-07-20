Binyamin Netanyahu zehirlendi

Filistin topraklarında neden olduğu vahşet ile dünyanın nefretini kazanan İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez kendi sağlığıyla gündemde.

Uluslararası kamuoyunda “soykırımın mimarı” olarak anılan Netanyahu, gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastanelik oldu.

ZEHİRLENDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığında açıklamada Netanyahu’nun bozuk yiyecek tüketimine bağlı gıda zehirlenmesi geçirdiğini ve Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre 75 yaşındaki Netanyahu'nun gece saatlerinde rahatsızlandığı ve bağırsak iltihabı ve dehidrasyondan muzdarip olduğunun tespit edildiği ve bunun için damardan sıvı aldığı belirtildi.

KATLİAMCI BAŞBAKAN TEDAVİ ALTINDA

Ofisinden yapılan açıklamada “Doktorlarının talimatları doğrultusunda Başbakan önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve devlet işlerini oradan yönetecek” denildi.

Netanyahu'ya 2023 yılında kalp pili takılmış ve geçtiğimiz Aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduktan sonra prostatı alınmıştı.

SUİKAST İDDİASI

Resmi açıklamada “gıda zehirlenmesi” vurgusu yapılsa da, İsrail kamuoyunda bambaşka bir söylenti dolanıyor.

Özellikle son haftalarda halk desteğini iyice kaybeden, koalisyon ortağı partilerle çatışma yaşayan ve hem içte hem dışta yalnızlaşan Netanyahu’nun bu rahatsızlığının sıradan bir sağlık sorunu olmadığı, bilinçli bir suikast girişimi olabileceği iddiası ayyuka çıktı.

Netanyahu'nun gıda zehirlenmesine yol açan maddenin nerede ve nasıl alındığı konusunda bilgi verilmemesi, şüpheleri daha da artırdı. Özellikle “yüksek güvenlik protokolüne rağmen” böyle bir durumun yaşanması, sıradan bir gıda zehirlenmesinden öte bir senaryonun devrede olabileceğini düşündürüyor.

NETANYAHU DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR

İsrail iç siyasetinde gücünü kaybetmeye başlayan Netanyahu, aynı zamanda uluslararası arenada da baskı altında.

Gazze’deki soykırıma öncülük ettiği gerekçesiyle birçok ülkenin tepkisini çeken ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması istenen Netanyahu için bu sağlık krizi, siyasi düşüşünün yeni bir işareti olarak da okunuyor.