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    İsrail basını, Nice'teki saldırıyı Türkiye'ye bağlamaya çalıştı

    Jerusalem Post'ta yer alan analizde, Ankara Fransa'daki saldırının sorumlusu gibi gösterilmeye çalışıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 10:33
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    İsrail basını, Nice'teki saldırıyı Türkiye'ye bağlamaya çalıştı

    Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Fransız basını saldırganın “Allah-u Ekber” dediğini duyururken, söz konusu şahsın aşırı sağcı Nazi partisine üye olduğu açıklandı.

    İsrail basını, saldırının nedeni olarak Türkiye'yi işaret etmeye kalktı.

    TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA GİRİŞTİLER

    Jerusalem Post gazetesinin "Nice terör saldırısı Türk hükümetinin kışkırtmasıyla bağlantılı mı?" başlıklı analizinde "Fransız yetkililer, aşırı İslamcıların durdurulması gerektiğini ve radikallerle yüzleşilmesi gerektiğini söylediler." denildi.

    "TÜRK KIŞKIRTMASININ ARDINDAN SALDIRI OLDU"

    Saldırıyla ilgili Türkiye'nin hedef gösterilmeye çalışıldığı yazıda, "Bir hafta süren Türk kışkırtmasının ardından perşembe günü Fransa'da bir kiliseye terör saldırısı düzenlendi." sözleri sarfedildi.

    "TÜRKİYE'NİN AMACI..."

    Gerçek dışı iddiaların yer aldığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Müslüman karşıtı tavrının görmezden gelindiği yazıda, "Türkiye'nin amacı, Fransa ile kriz yaratmak ve Paris'i Ankara'nın istediğini yapmaya zorlamanın bir yolu olarak radikalleşmeye yatkın gençleri saldırılara yönlendirmek." ifadeleri kullanıldı.

    İsrail basını, Nice teki saldırıyı Türkiye ye bağlamaya çalıştı #1

    Fransa'da Müslüman olduğu iddia edilen saldırgan Nazi destekçisi çıktı haberi için tıklayın

    İsrail basını, Nice teki saldırıyı Türkiye ye bağlamaya çalıştı #2

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