İsrail basını: Suudi Veliaht Prens Selman, Tel Aviv ile normalleşme konusunda endişeli

Haaretz gazetesi, Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile anlaşması halinde öldürülebileceğini düşündüğünü yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından Sudan da İsrail ile normalleşme kararı aldı.

Kararı açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv ile anlaşacak bir sonraki ülkenin Suudi Arabistan olmasını beklediğini söyledi.

Konuyla ilgili İsrail basınından Haaretz gazetesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile normalleşmeye temkinli yaklaştığına dair bir haber yayınlandı.

"SELMAN, İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE MESAFELİ" YORUMU

İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban'a dayandırılan haberde, "Muhammed bin Selman, Saban'a İsrail ile bağları normalleştirmede komşuları Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne katılamayacağını söyledi." ifadesi kullanıldı.

"HALKIM, İRAN VE KATAR BENİ ÖLDÜRÜR"

Veliaht Prens Selman'ın bu konudaki çekincesini, "Böyle olması durumunda İran, Katar ve kendi halkı tarafından öldürülürüm." şeklinde dile getirdiği aktarıldı.

Saban'ın, "Biden'ın Beyaz Sarayı'nda İsrail'in Güvenliği ve Refahı" adlı çevrimiçi etkinlikte, Selman ile yaptığı görüşmeden bahsettiği kaydedildi.

Saban, eylül ayında İsrail, BAE ve Bahreyn arasında Beyaz Saray bahçesinde yapılan "İbrahim Anlaşması" imza töreninde hazır bulunan Demokrat isimler arasındaydı.

Haim Saban