İsrail basını: Tel Aviv, soykırım davasında aleyhte karar bekliyor Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsrail'e karşı tedbir kararı verilmesi ihtimalini 'çok yüksek' olarak görüyor.

AA

İsrail, Gazze'de işlediği savaş suçları ve imza attığı soykırım nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) yargılanıyor.

Tel Aviv yönetimi ve müttefikleri, soykırım gerçeğini reddederken, Tel Aviv aleyhte karar bekliyor.

İsrail Adalet Bakanlığı yetkilileri, ICJ'nin, Güney Afrika'nın açtığı davaya ilişkin bağımsız bir soruşturma da dahil olmak üzere İsrail aleyhine adli emir çıkarmasını bekliyor.

İsrail'e karşı tedbir kararı ihtimali çok yüksek

İsrail gazetesi Haaretz, adı açıklanmayan yetkililerinin, “ICJ’nin Güney Afrika'nın taleplerini kabul etmesi ve İsrail'e karşı tedbir kararı vermesi ihtimali çok yüksek.” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yetkililer, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapmasının beklenmediğini sözlerine ekledi.

Duruşmanın olası sonuçlarıyla ilgili Tel Aviv'in beklentisi

Haberde, çıkması muhtemel yargı kararının niteliği açıklamazken, yetkililerin şu ifadelerine yer verildi:

Mahkeme, İsrail'e insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin vermesi, (soykırım suçlamalarıyla ilgili) bağımsız bir soruşturma yürütmesi veya İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermesi emrini verebilir.

Soykırım davası

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)