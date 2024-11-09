İsrail basını: Trump yüksek maliyet sebebiyle Netanyahu ile çalışmak istemiyor

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri yapıldı ve Donald Trump ABD'nin 47. başkanı seçildi.

Rakibi Kamala Harris'e büyük fark atan Trump ile birlikte ABD'nin dış politikası da farklı bir yola girecek.

İsrail medyası da bunun farkına vardı ve Trump'ın İsrail ve Netanyahu'ya bakış açısını değerlendirdi.

NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

İsrail basınından Haaretz, Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu istemediğini yazdı.

Haaretz, Trump'ın Netanyahu'ya bakış açısını değerlendirerek, "yüksek bakım maliyeti" sebebiyle çalışmak istemediğini belirtti.

Trump'ın dengesiz ve öngörülemez olduğundan bahseden Haaretz, bu fikrinden vazgeçebileceğinden de bahsetti.

Amerikalılar, sürekli ilgi, bakım ve destek gerektiren biri için "yüksek bakım" terimini kullanırlar.

ABD İSRAİL'E ASKERİ YARDIM YAPIYOR

Ancak Trump, ekonomik anlamda çeşitli kısıtlamalara gidecek. Bu noktada ABD ekonomisine yük olan İsrail'e karşı bakış açısının ne olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

ABD'nin İsrail'e askeri yardımları açıkça ortada. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda ABD’nin İsrail’e, 30 gün içinde Gazze’de insani yardıma erişimin genişletilmesini istediği ve aksi takdirde askeri yardımın kısmen kesileceğini söylediği mektubun ardından, son iki haftadır Gazze’nin kuzeyine ilk kez yardım gitti.

1 SENEDE 17,9 MİLYAR DOLAR ASKERİ YARDIM

Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı.

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv'e yapılan en yükse hibe olduğu aktarıldı.

ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde "Demir Kubbe" gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor.

Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi.

Buna ek olarak ABD'nin 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki "askeri operasyonlarına" da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

TOPLAMDA İSRAİL'E 251 MİLYAR DOLAR ASKERİ YARDIM YAPILDI

ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.