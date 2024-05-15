İsrail basını: Türkiye, bize açılan soykırım davasına müdahil olacak Ankara'dan verilen mesaj, İsrail'de geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin davaya katılacak ülkeler arasında yer alacağı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Güney Afrika'nın Gazze'de katliamlara imza atan İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye de katılacak.

Ankara, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya müdahil olacak.

Bu gelişme, İsrail kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı. Gazeteler, Türkiye'nin atmaya hazırlandığı adımı okurlarıyla paylaştı.

Jerusalem Post: Türkiye soykırım davasına müdahale edecek

Jerusalem Post gazetesi, "Türkiye, UAD'nin İsrail'e yönelik soykırım davasına müdahale etmek için başvuruda bulunacağını söyledi." diye yazdı.

Bu ayın başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze'ye saldırısı nedeniyle İsrail'e karşı tedbirleri artırması üzerine Güney Afrika'nın açtığı davaya Ankara'nın katılma kararını açıkladığı anımsatıldı.

Fidan'ın salı günü yaptığı açıklamada da Türkiye'nin resmi müdahale dosyasını sunacağını söylediği belirtildi.

The Times of Israel: Türkiye'den İsrail karşıtı hamle

Türkiye'nin İsrail karşıtı hamlesini yazan The Times of Israel gazetesi de Dışişleri Bakanı Fidan'ın sözlerine yer ayırdı:

7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini kınadık. Ancak İsrail'in sistematik bir şekilde binlerce masum Filistinliyi öldürmesi ve yerleşim yerlerini tamamen yaşanmaz hale getirmesi de insanlık suçudur, soykırım girişimidir ve soykırımın tezahürüdür.

İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, Güney Afrika’nın 6 Mart’ta yaptığı ek tedbir talebi üzerine 28 Mart'ta, İsrail’den Gazze’ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını sağlamasını, Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesi gerektiğini ve ek tedbirlere ilişkin aldığı önlemleri 1 ay içerisinde mahkemeye bir raporla sunmasına karar verdi.