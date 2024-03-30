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İsrail basını yazdı: ABD ile Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması için ilerleme sağlandı

İsrail basını yazdı: ABD ile Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması için ilerleme sağlandı İsrail basınıİ srail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li yetkililerle çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.