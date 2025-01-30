İsrail basını yazdı: ABD, Suriye'den çekilme şartını açıkladı

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Suriye'de denklem kritik dengeler üzerine oturmaya devam ediyor...

Suriye’de yaklaşık 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin devrimiyle yıkıldı.

Ülkenin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi içinde çalışmalara başladı.

ASKERLERİNİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail'in Maariv gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askeri varlığını yakın zamanda sona erdirmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DEN SÖZ İSTEDİ

Ancak iddiaya göre Trump, bunun olabilmesi için Türkiye'den büyük bir söz istiyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca ABD'nin Suriye’deki çatışmalara dahil olmaması gerektiğini savunmuş, seçildiği takdirde ABD askerlerini bölgeden çekeceğini söylemişti.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu sözünü yerine getirmeye kararlı görünen Trump’ın, bu sözünü yerine getirmeden önce belirli şartları olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'YE, İSRAİL TALEBİ

Maariv'in haberine göre, Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından İsrail’de artan endişeler, Washington-Ankara hattında yeni diplomatik temaslara yol açtı.

Maariv, Beyaz Saray'daki yetkililerin "Trump'ın seçim kampanyası boyunca dile getirdiği bu sözü yerine getirmeye hazırlandığını" belirtti.

Ancak İsrail basınının kaynak gösterdiği Dışişleri kaynaklarına göre Trump, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koordinasyon içinde hareket ediyor.

Bu diplomatik kaynaklara göre; Trump, Erdoğan’a "Eğer Türkiye, İsrail’le bozulan ilişkilerini yeniden tesis etme sözünü verirse, ABD kuvvetleri Suriye’den çekilecek." mesajını iletti.

900 ASKER, 2 BİNE ÇIKTI

Aralık ayı sonunda Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 900’den 2 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

O dönem, Pentagon sözcüsü General Pat Ryder, bu askerlerin dokuz ila on iki aylık döngüler halinde görevlendirildiğini ve asıl amaçlarının terör örgütü DEAŞ’la mücadele olduğunu açıklamıştı.