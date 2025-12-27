İsrail Basını yazdı: ABD, Türkiye'nin Gazze istikrar gücünde olmasını istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Tartışılan konuların başında ise Türkiye'nin bölgede kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alıp almayacağı var.

Konuya ilişkin diplomatik temaslar devam ederken İsrail merkezli Haaretz Gazetesi tarafından dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

"NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'Yİ KABUL ETMESİ EN AKILLICA ADIM"

ABD, cephesinin Türkiye'yi Gazze'de görmek istediği yazılan analizde şu ifadeler yer aldı:

ABD’nin özel temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin Gazze’deki istikrar gücüne katılımının kabul edilmesini Netanyahu için “en akıllıca adım” olarak nitelendirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini açıklayarak iki ülke arasında normalleşmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"İSRAİL, KIBRIS VE YUNANİSTAN'A DAYANARAK KENDİNİ KORUYAMAZ"

İsrail'in, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan yakınlaşmasına da değinilen analizde "İsrail, Türkiye’nin artan bölgesel gücüne karşı Kıbrıs ve Yunanistan’a dayanarak kendini koruyamaz.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu kapsamında İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın Türkiye’yi dışlayan enerji ve güvenlik planları büyük ölçüde hayata geçirilemedi." ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ASKERİ GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye'nin bölgedeki etkisi hakkında dikkat çekici cümleler kullanılan analizde ayrıca şunlar kaydedildi: