İsrail basınından sert ironi: Yakında idam için şehir meydanlarında toplanacağız

İsrail’in önde gelen sol görüşlü gazetelerinden Haaretz’te, Gideon Levy’nin kaleme aldığı analizde, Başbakan Netanyahu’nun başını çektiği aşırı sağcı hükümetin Filistinli mahkûmlar için gündeme getirdiği idam cezası teklifi sert ifadelerle ele alındı.

"BİRÇOĞU MEYDANA SAAT DOKUZDA GELMEKTEN MUTLULUK DUYACAKTIR"

Levy, teklifin hayata geçmesi durumunda İsraillilerin yakında şehir meydanlarında saat dokuz randevularına “idam izlemek için” çıkacağını kinayeli bir üslupla vurguladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu yasa teklifindeki "muazzam seçim potansiyelini" kaçırmayacağını belirten Levy, her ne kadar Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Foghel infazların zehirli iğneyle yapılacağını söylese de Ben-Gvir’in bunu halka açık bir idama dönüştüreceğini savundu.

Levy, "İsraillilerin bir kısmı, hepsi değil, Ben-Gvir'e bayılacak. Birçoğu meydana saat dokuzda gelmekten mutluluk duyacaktır. Ne kadar çok kişinin geleceğine şaşırırsınız" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ HEYETİN İNFAZ İNCELEMESİ ALAYCI DİLLE ELE ALINDI

Analizde, Kanal 14 muhabiri Moti Kastel'in bir haberine de atıfta bulunuldu.

Habere göre, farklı infaz yöntemlerini incelemek üzere İsrailli bir heyetin yakında idam cezasının uygulandığı ülkeleri ziyaret edeceği belirtildi.

Levy, bu heyetin muhtemel üyelerini ise alaycı bir üslupla şöyle sıraladı: "Mezbahalarda çalışan lisanslı kasaplar, Tevrat'la ilgili konuları ele alacak hahamlar, yeni komutanı darağacını desteklediğini açıklayan Şin Bet ajanları ve toplu katliamlarda uzmanlaşmış Hava Kuvvetleri pilotları"

Yazar, heyetin ilk olarak Suriye'den başlayabileceğine dikkat çekti ve 1965'te İsrailli casus Eli Cohen'in Şam'daki Merce Meydanı'nda asıldığını ve cesedinin altı saat boyunca halkın görmesi için sallandırıldığını hatırlattı. Levy, "Burada Filistinli 'teröristler' asıldığında, altı saat kalabalığın toplanması için yeterli olmayacaktır. Bırakın ne kadar sürerse sürsün, önemli olan İsrail halkının bu manzarayı görüp eğlenmesidir" yorumunda bulundu.

"AMERİKAN MODELİ BİZE YETMEZ"

Levy, Suudi Arabistan'daki kılıçla kafa kesme veya İran'daki asma yöntemlerinin diplomatik engellere takılabileceğini, bu nedenle heyetin rotasını Somali veya "özgür dünyanın lideri" ABD'ye çevirebileceğini yazdı.

Ancak Amerikan modelinin İsrail için fazla "yarım yamalak" kalacağını vurgulayan Levy, şunları kaydetti:

"Amerika son yıllarda elektrikli sandalyeden zehirli iğneye geçti. Son 25 yılda sadece 19 infazla tecrübeleri de azaldı. Üstelik orada temyiz hakkı diye bir skandal var. Bizimkiler buna izin vermez. İntikam ve kan arzusu o kadar güçlü ki, en fazla 90 gün içinde tatmin edilmesi gerekecek."

Analizinin sonunda ironiyi zirveye taşıyan Levy, infazların Bağımsızlık Günü'ndeki meşale törenlerinin zirvesinde veya Yahudiler için büyük bir bayram olan Purim'de yapılabileceğini öne sürdü.

Levy, yazısını "Kalabalık, o pis Arap son nefesini verirken Purim çıngıraklarını çalacak ve İsrail bir kez daha kudretli olacak. Dört gözle beklemeye değer şeyler var" şeklindeki iğneleyici yorumuyla bitirdi.