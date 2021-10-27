İsrail, Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut inşasını onayladı

İşgal altındaki topraklarda 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine karar verildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarında işgal politikasını devam ettiriyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutların inşa edilmesine onay verdi.

3 BİN 144 KONUT İNŞA EDİLECEK

Yerel basında yer alan haberde, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi'nin Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI TEPKİLERE RAĞMEN...

ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere rağmen Tel Aviv yönetiminin yasa dışı konut inşasına onay vermesi ise dikkati çekti.

BIDEN DÖNEMİNDE VERİLEN İLK ONAY

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.