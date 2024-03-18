İsrail bir kez daha hedef aldı! Şifa Hastanesi'ndeki baskında ölü ve yaralılar var Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi, insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde saldırıya uğradı. Baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

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AA

İsrail ordusu tarafından 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hastaneler birçok kez bombalandı.

Abluka altındaki Gazze'de en büyük sağlık kompleksi olan ve binlerce sivilin sığındığı Şifa Hastanesi de İsrail askerleri tarafından abluka altındaydı.

Bölgede saldırılar devam ederken İsrail ordusu, Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) yeni bir saldırı girişiminde bulundu.

Şifa Hastanesi İHA'larla hedef alındı

İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

Hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldı.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Yetkililerden açıklama geldi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni tank, İHA ve silahlarla basarak içeride ateş açması, İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki niyetini doğrulayan savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

"Açık bir savaş suçu"

Bu durumun hastanedeki binlerce insanın hayatını tehdit ettiği dile getirilen açıklamada, bu yapılanlar "halen çeşitli suçlar ve katliamlar işleyen, sağlık sektörünü ortadan kaldırma, hastaneleri yok etme niyetinde olan" İsrail ordusunun kara siciline eklenen bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

"İşgal ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ne baskın yapmasını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunu açık bir savaş suçu, uluslararası hukukun ihlali, uluslararası anlaşmaların ihlali ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık personeli, yaralılar, hastalar ve yerinden edilenlerin güvenliği ile yaşamlarından tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail'e baskı yapılsın vurgusu

İsrail'i dizginlemek ve sağlık sektörüne, tıbbi kurumlara, hastanelere yönelik saldırılarını, soykırım savaşını durdurmak için uluslararası örgütler ile tüm ülkelere derhal ve acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca "sağlık sektörünü yok etme planı çerçevesinde işlediği bu organize ve planlı suçlarını durdurması için" İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)