İsrail, Birleşmiş Milletler aracını vurdu: 5 kişi öldü İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları yaşamını yitirdi.

ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 binden fazlası çocuk, 9 bini aşkını kadın olmak üzere 33 bine yakın Filistinli öldürüldü, 75 binden fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler aracı vuruldu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinin batısındaki sahil yolunda Birleşmiş Milletler aracını hedef aldı.

Saldırıda World Central Kitchen isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

"İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı"

Kuruluştan yapılan açıklamada Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı" ifadesi kullanıldı.

İsrail'den açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz" denildi.

Sosyal medyada Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.