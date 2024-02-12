İsrail bombardımanından kaçan Gazzeli aileler mezarlıkta yaşıyor İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Refah kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, kentte bulunan bir mezarlığın çevresinde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazzeli masumlara yaşayacak yer bırakmadılar

Gazzeli ailelere yaşayacak bir alan bırakmayan İsrail zulmü, masum insanlara adeta cehennemi yaşatıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Mezarlığın çevresinde yaşıyorlar

İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Refah kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, kentte bulunan bir mezarlığın çevresinde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)