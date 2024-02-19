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İsrail, büyük bir ihaleyle on binlerce silah satın almayı planlıyor

İsrail, büyük bir ihaleyle on binlerce silah satın almayı planlıyor İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı açıklandı.