İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'ye gitti

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 sivilin cansız bedeninin daha getirildiği bildirilerek 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 59 bin 219’a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırıları sürerken, Tel Aviv ile Hamas arasında ise dolaylı ateşkes müzakereleri devam ediyor.

GAZZE'Yİ ZİYARET ETTİ

Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgilerde, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze'ye gittiği öğrenildi.

"YAKINDA İYİ HABER DUYACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"

Burada İsrail askerlerine seslenen Herzog,"Yoğun müzakereler yapılıyor, yakında iyi haber duyacağımızı ümit ediyorum" ifadesinde bulundu.

İSRAİL BASINI: "GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI"

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmelerde özellikle İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda ciddi ilerleme sağlandığı belirtilerek, müzakere heyetine yakın bir İsrailli yetkilinin, "Anlaşmaya giden yol artık açıldı." şeklindeki sözlerine yer verilmişti.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’nden İsrail ordusunun çekilmesi konusunda ek esneklik gösterilmesini onayladığı ve bu kararın müzakerelerde ilerlemeye katkı sunduğuna işaret edilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.