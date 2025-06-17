İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa indi

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İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma, beşinci gününde de devam ediyor..

Karşılıklı olarak misilleme saldırıları sürerken, İsrail'in Demir Kubbe'sini aşan füzeler, İsrail'de paniğe neden oldu..

İran'ın füzeli saldırılarında başkent Tel Aviv'de çalan sirenler sonucu halk ve yetkililer sığınaklara kaçıyor..

İSRAİL CUMHURBAŞKANI SIĞINAKTA

Bunlardan biri de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog oldu..

Herzog, İran saldırıları sonrası indiği sığınakta görüntülendi.