İsrail, daha fazla ödemeyle koronavirüs aşısı sırasını atladı

Netanyahu yönetimi, doz başına 45 sterlinlik teklifle istediği miktarda aşıyı elde etti. Tel Aviv yönetimi, aşı kuyruğunu atlamakla suçlanıyor.

İsrail, koronavirüsle mücadele kapsamında üç haftada nüfusun yaklaşık 5'te 1'ine denk gelen 1.8 milyon kişiyi aşıladı.

Tel Aviv'in salgınla mücadelesine dair İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

PFIZER'IN PATRONUNU 17 KEZ ARADI

Daily Mail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'yı birkaç gün içerisinde 17 kez telefon görüşmesi yaparak daha fazla doz aşıyı garanti altına aldığını yazdı.

DOZ BAŞINA 45 STERLİN

İsrail'in ayrıca İngiltere'den doz başına yüzde 50 daha fazla ödemeyi kabul ettiği söyleniyor. Netanyahu yönetimi doz başına 45 sterlin öderken, Londra ise 30 sterlin ödeme yaptı.

Güvence altına alınan aşılarla mart ayı sonuna kadar 16 yaş ve üzeri herkesin aşılanabilmesinin mümkün hale getirildiği belirtildi.

NETANYAHU'YA "SIRA ATLADIN" SUÇLAMASI

İsrail'de Netanyahu muhalifi üst düzey bir yetkilinin, "İsrail hükümetini daha fazla ödeme yaparak aşı sırasını atlamakla suçladığı" bildirildi.

Bir Pfizer sözcüsü, "Fiyatlandırmamız hacim, avans taahhüdü, öz sermaye ve karşılanabilirlik ilkelerine dayanmaktadır." açıklaması yaptı.

İSRAİL'DE SALGIN BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 487 binden fazla vakanın görüldüğü İsrail'de 3 bin 651 kişi hayatını kaybetti.