İsrail Dışişleri Bakanı: Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır

İHA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 239 Filistinli can verdi, 111 bin 676 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal bir açıklama yaptı.

Filistinli muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa'ar, "Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.

İsrail'in Gazze’deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Sa'ar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadesini kullandı.