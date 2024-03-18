İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Borrel'e: Bize saldırmayı bırakın İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Gazze’ye kara, hava ve denizden yardımlara ‘izin verdiklerini’ belirterek, AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in İsrail'e saldırmayı bırakmasının zamanının geldiğini söyledi.

DHA

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı katliam ve yıkıma Avrupa'dan gelen eleştiriler giderek artıyor.

Son olarak Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze halkının ‘insan yapımı bir açlıkla’ karşı karşıya olduğunu ve bunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığını belirtmişti.

"Gazze'de binlerce insan kıtlık halinde"

Gazze’ye yardım için tüm yolların açılmasını ve İsrail’in yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini söyleyen Borrell, "Gazze'de artık kıtlığın eşiğinde değiliz, binlerce insanı etkileyen bir kıtlık durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.

"Borrell'in İsrail'e saldırmayı bırakmasının zamanı gelmiştir"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada Borrel'e şu sözlerle karşılık verdi:

İsrail, yardım etmek isteyen herkesin Gazze'ye kara, hava ve deniz yoluyla kapsamlı insani yardım ulaştırmasına izin veriyor. Hamas'ın yardım konvoylarını şiddet kullanarak engellemesine ve UNRWA'nın onlarla işbirliği yapmasına rağmen biz ısrar ediyoruz. AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in İsrail'e saldırmayı bırakmasının ve Hamas'ın suçlarına karşı meşru müdafaa hakkımızı tanımasının zamanı gelmiştir

dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)