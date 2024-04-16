İsrail ile İran arasında Gazze saldırılarıyla yeniden başlayan gerilim, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğini vurmasıyla tırmandı.
İran'ın misilleme olarak İsrail'e 300'e yakın füze ve kamikaze İHA ile saldırması sonrası İsrail de karşılık vermeye hazırlanıyor.
İsrail, 32 ülkeye İran'a yaptırım çağrısında bulundu
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İran'a karşı siyasi bir saldırıya öncülük ediyorum. Bu sabah 32 ülkeye mektup gönderdim ve onlarca dışişleri bakanı ve dünyanın önde gelen isimleriyle görüşerek İran'ın füze projesine yaptırım uygulanmasını ve İran'ı kontrol altına alıp zayıflatmanın bir yolu olarak Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesini talep ettim. İran çok geç olmadan, şimdi durdurulmalıdır.
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