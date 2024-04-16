İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan İran'a karşı 32 ülkeye mektup İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran saldırısıyla ilgili 32 ülkeye yaptırım talebini içeren bir mektup gönderdiğini ve saldırıyla ilgili onlarca meslektaşıyla görüştüğünü açıkladı.

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İHA

İsrail ile İran arasında Gazze saldırılarıyla yeniden başlayan gerilim, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğini vurmasıyla tırmandı.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e 300'e yakın füze ve kamikaze İHA ile saldırması sonrası İsrail de karşılık vermeye hazırlanıyor.

İsrail, 32 ülkeye İran'a yaptırım çağrısında bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



İran'a karşı siyasi bir saldırıya öncülük ediyorum. Bu sabah 32 ülkeye mektup gönderdim ve onlarca dışişleri bakanı ve dünyanın önde gelen isimleriyle görüşerek İran'ın füze projesine yaptırım uygulanmasını ve İran'ı kontrol altına alıp zayıflatmanın bir yolu olarak Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesini talep ettim. İran çok geç olmadan, şimdi durdurulmalıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)