İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan ünlü aktiviste yönelik çirkin paylaşım: Keyfi yerinde

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Madlee isimli gemi, Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye doğru, İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla 1 Haziran 2025 tarihinde yola çıktı.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya limanından hareket eden gemi, sembolik yardım malzemeleri bulunduruyordu.

Dün gece saatlerinde, geminin İsrail’e ait botlar tarafından kuşatıldığı bildirildi.

GEMİ KUŞATILDI

Yardım filosunu organizatörlerinden bir olan Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, gemide alarm durumuna geçildiği ve olası bir müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler kaynakları ise geminin beş İsrail botu tarafından sarıldığını doğruladı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIN'DAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Gemide bulunan ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan gözaltına alınan ünlü aktiviste yönelik çirikin bir paylaşım geldi.

"KEYFİ YERİNDE, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

İsrail ordusunun Madleen gemisinden alıkoyduğu Greta Thunberg’in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail'e doğru yola çıktı.”

İSRAİL BAKANI KATZ: HAMAS'IN KİM OLDUĞUNU GÖRMELERİ YERİNDE OLACAKTIR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz soyala medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda: