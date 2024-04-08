İsrail durmak bilmiyor! Gazze'ye saldırılar sürüyor İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ederken binlerce masum ise hayatını kaybetti.

AA

İsrail, Ramazan ayında da durmadı...

Gazze'ye 7 Ekim'den beri bomba yağdıran İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle binlerce masum ise vefat etti.

Hastaneden geriye enkaz kaldı

İsrail güçleri, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırılarıyla tamamen kullanılamaz hale getirip çekildiği El Şifa Tıp Kompleksi ve çevresinde büyük bir yıkım bıraktı.

İsrail güçleri, hastane çevresindeki birçok binayı patlatarak yerle bir etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)