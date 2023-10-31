İsrail elektriği kesti! Filistinli baba, çocuğu için gazetecilerin ekipmanlarını kullandı 8 Ekim'den bu yana elektrik, su ve akaryakıt krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde çocuğunun solunum cihazını çalıştıramayan baba, basın ekiplerinin imkanlarını kullandı. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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AA

Savaşta 25'inci güne girildi...

İsrail ordusu, Gazze'yi yoğun bombardımana tutmaya devam ediyor.

Gece-gündüz demeden saldırılarını sürdüren İsrail, sivilleri hedef alıyor.

İnsanlık dramı yaşanıyor

Bu süreçte hastane ve camiler de bomba saldırısına uğruyor. Geçtiğimiz günlerde de Gazze Şeridi'nde elektrik, su ve akaryakıt akışı kesildi.

Ardından bölge karanlığa gömüldü, vatandaşlar çareyi denizde yıkanmakta buldu.

Çocuğunun solunum cihazını çalıştıramadı

Sağlık sistemi de çökme noktasına gelirken, Filistinli bir babanın çaresiz anları kameraya yansıdı.

Evlerde elektrik olmaması ve İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastanelerdeki yaralı yoğunluğundan dolayı bebeği için buharlı solunum cihazını çalıştıracak yer bulamadı.

Gazetecilerin imkanlarını kullandı

Genç adam, çareyi gazetecilerin elektrik imkanlarını kullanmakta buldu. Filistinli baba, buhar cihazını elektriğe bağlayarak çalıştırdı ve çocuğunun rahat nefes alması için gerekli tedaviyi yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)