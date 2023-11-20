İsrail, Endonezya Hastanesi'ni tanklarla kuşattı: Ölü sayısı 12 oldu Gazze'de bulunan Endonezya Hastanesi’ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. İsrail askerleri, tanklarla hastaneyi kuşattı.

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İHA

İsrail, 45 gündür Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor.

Bölgede can kaybı sayısı 13 bini geçerken, bu oranın büyük bir kısmının çocuklara ait olması ise tepkilerin odağında.

Kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin saldırılarına hız katan İsrail, bölgenin sağlık sistemini de çökertmiş durumda.

Hedef bu kez Endonezya hastanesi

Bölgenin en büyüğü olarak bilinen Şifa Hastanesi işlevini kaybederken, Endonezya Hastanesi’ne de türlü saldırılar düzenleniyor.

İsrail ordusunun bugün söz konusu hastaneye düzenlediği saldırıda ise bilanço artıyor.

Ölü sayısı 12 oldu, hastane tanklarla kuşatıldı

Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı ve 150 yaralı ile 100 sağlık görevlisinin bulunduğu hastaneye düzenlenen saldırıda can kaybı 12’ye yükseldi.

İsrail askerleri, tanklarla hastaneyi kuşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)