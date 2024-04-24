İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye bir kez daha saldırı düzenledi.
Saldırı, Deyr Al-Balah kentindeki Ez-Zehra bölgesine gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Al-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail saldırısında yaralandılar
İsrail ordusunun saldırıları, özellikle kadınları ve çocukları hedef alıyor. Yaralananlar arasında çocukların da olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail ordusu, ABD'nin Filistinlilere karşı hak ihlalleri ve orantısız şiddeti nedeniyle yaptırım getirmeye hazırlandığı bildirilen Netzah Yahuda Taburu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıya katıldığını açıkladı.
'Terör' bahanesi
İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Netzah Yahuda Taburu'nun Gazze Kuzey Komutanlığı idaresinde Beyt Hanun'da "terör altyapısını yok etmek için nokta saldırısına" katıldığını belirtti.
Netzah Yahuda Taburu'nun katıldığı saldırılarda bölgede Filistinli silahlı gruplarla çatışma çıktığı, İsrail vatandaşı bedevi Salim el-Kreşat'ın öldüğü belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış