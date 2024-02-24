İsrail ezan seslerini susturmayı hedefliyor Refah kentini bombalamaya devam eden İsrail, cami ile kiliseleri hedef alarak bölgedeki ezan ve çan seslerini susturmayı hedefliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor...

Binlerce masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

İsrail zulmünü tüm dünya görürken, bazı devletler ise sessiz kalmayı tercih ediyor.

Ancak İsrail savaş uçaklarının son hedefi Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampının en büyük camisi olan Faruk Camii oldu.

Savaş uçaklarının dün gerçekleştirdiği saldırıda yerle bir olan Faruk Camii'nden geriye büyük bir moloz yığını kaldı.

Saldırının ardından meydana gelen patlamanın sebep olduğu şiddetli sarsıntı nedeniyle uyandıklarını belirten Filistinli Ebu Muhammed Sencer, yaşadığı şok anlarını anlattı.

"İsrail sağlam bir camii bırakmadı"

Filistinli yaşlı adam, hava saldırısında Şabura Mülteci Kampındaki Faruk Camii'nin yanı sıra çevredeki onlarca evin yıkıldığını belirtti.

Bölgede deprem olmuş gibi büyük bir yıkımın yaşandığını belirten Sencer, "Saldırı anı sanki deprem gibiydi. İsrail'in tüm camileri hedef alarak ayakta kalan sağlam bir cami bırakmadı." diye konuştu.

Sencer, İsrail ordusunun bombaladığı kamp ve caminin çevresinde yaşayanların büyük bölümünün yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

"İsrail camileri sistematik olarak yıkıyor"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında 183 camiyi tamamen, 264 camiyi ise kısmen yıktı, ayrıca 3 kiliseyi de hedef aldı." dedi.

Sevabite, füze ve bombalarla camileri yerle bir eden İsrail ordusunun saldırılarda 2 tonluk patlayıcılar kullandığını belirtti.

İsrail ordusunun ilk kez bir camiyi hedef almadığını belirten Sevabite, 22 Şubat'ta Faruk Camii'ne düzenlenen saldırıda meydana gelen yıkımın şimdiye kadarkilerin en büyüğü ve şiddetlisi olduğunu kaydetti.

İbadet yerlerinin doğrudan hedef alınmasının nefret suçu olduğunu vurgulayan Sevabite, "Cami ve kiliseleri sistematik bir şekilde hedef alan İsrail, onlarca mahalleden gelen ezan sesini susturduğu gibi, kilise çanlarını da susturdu" diye konuştu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)