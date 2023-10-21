İsrail-Filistin savaşında 15'inci gün! Gazze'de sağlık sistemi çökmeyle karşı karşıya 15 gündür İsrail ordusunun sert müdahalelerle saldırdığı Gazze’de, elektriklerin kesildi, jenaratörlerin yakıtı bitti. Sağlık çalışanları binlerce yaralıyı cep telefonu ışığında tedavi ederken, ilaç sıkıntısı nedeniyle de sirke kullanılıyor.

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ensonhaber.com

İsrail, 2006’dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Son olarak yaşanan bu gerilim, 7 Ekim sabahı Hamas tarafından bir kez daha alevlendi.

İsrail ordusu ile Filistin’in karşı karşıya gelmesiyle savaş ilan edildi.

Can kaybınca bilanço ağırlaşıyor

O günden bu yana savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Öyle ki İsrail, sert müdahalelerini sürdürüyor.

Bu süreçte hedef sıkça siviller oldu. Binlerce bebek, çocuk ve kadın acımasız saldırılarda yaşamını yitirdi.

Yaşam zorlaşıyor

İsrail bununla da yetinmedi.

Bölgeye elektrik ve su akışını kesti. Hal böyle olunca olunca şartlar tamamen zorlaştı.

Bu durum en çok sağlık sistemini olumsuz etkiledi.

Sağlık sistemi çöküşte

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci tamamen aksadı. Bölgedeki doktorlar buna rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu.

Jenaratörlerin de yakıtlarının bitmesiyle Gazze tamamen karanlığa büründü.

Sağlık çalışanları, cep telefonu ışığında tedavilere başladı. Doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları çaresizliğe sürüklenirken, tıbbi yardımlar da tükenmiş durumda.

Sirkeyle müdahale ediyorlar

İlaç sıkıntısının yaşanması nedeniyle yaralara sirkeyle müdahale edildiği öğrenildi.

Ekipman ve ilaç sıkıntısının önümüzdeki günler de daha da artması bekleniyor.

"2 yaralıyı ölüme terk etmek zorunda kaldık"

Bölgede çalışan bir sağlık çalışanı, yaralıları ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"80 yaralı geldi, 2 yaralıyı ölüme terk etmek zorunda kaldık. Çünkü yoğun bakımda yatağımız yok, solunum cihazımız yok, acilde ölünceye kadar duracaklar. Başka çaremiz yok."