İsrail, Filistinli işçileri sınır dışı etti Sınır kapısına 2 kilometre mesafeden yürüyen Filistinliler, Gazze'ye giriş yaptı. İsrail, işçilerin paralarına ve cep telefonlarına el koydu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, 7 Ekim saldırısından sonra Filistinli işçileri sınır dışı etme kararı aldı.

Sınır dışı edilen binlerce Filistinli, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ismini paylaşmak istemeyen bir güvenlik kaynağına göre, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilen binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin sınır kapısına 2 kilometre uzaklıkta bıraktığı işçiler Gazze'ye yürüyerek girdi.

Paralarına ve cep telefonlarına el koydular

İşçiler Gazze'nin Refah şehrine ulaşırken, İsrailli yetkililer işçilerin tüm paralarına ve cep telefonlarına el koydu.

Haaretz gazetesinde dün yer alan haberde, İsrail kabinesinin İsrail ve Batı Şeria'daki tüm Gazzeli işçileri geri gönderme kararı aldığı belirtilmişti.

İsrail’de çalışma iznine sahip Gazzeli binlerce işçi, 7 Ekim’de başlayan savaşın ardından Gazze'deki ailelerinin yanına dönememişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te saldırıların bilançosu

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)