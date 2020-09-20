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    İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşecek

    İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geleceği belirtildi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 20:14
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    İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşecek

    İsrail, Arap Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek üzere Beyaz Saray'da düzenlenen törende ABD BAşkanı Donald Trump'ın öncülüğünde anlaşma imzalamıştı.

    İsrail'de yayın yapan "Walla News" gazetesinde yer alan habere göre, İsraill bu kez Sudan ile görüşecek.

    Söz konusu haberde, görüşmenin Abu Dabi'de yapılacağı, ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

    2 MİLYAR DOLAR HİBE

    Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

    İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi de görüşecek #1

    "SUDAN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMAYI İSTEDİ"

    Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

    Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.

    İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi de görüşecek #2

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