İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşecek

İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geleceği belirtildi.

İsrail, Arap Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek üzere Beyaz Saray'da düzenlenen törende ABD BAşkanı Donald Trump'ın öncülüğünde anlaşma imzalamıştı.

İsrail'de yayın yapan "Walla News" gazetesinde yer alan habere göre, İsraill bu kez Sudan ile görüşecek.

Söz konusu haberde, görüşmenin Abu Dabi'de yapılacağı, ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.