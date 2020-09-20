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- İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşecek
İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşecek
- AA
- 20.09.2020 - 20:14
İsrail, Arap Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek üzere Beyaz Saray'da düzenlenen törende ABD BAşkanı Donald Trump'ın öncülüğünde anlaşma imzalamıştı.
İsrail'de yayın yapan "Walla News" gazetesinde yer alan habere göre, İsraill bu kez Sudan ile görüşecek.
Söz konusu haberde, görüşmenin Abu Dabi'de yapılacağı, ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.
2 MİLYAR DOLAR HİBE
Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.
"SUDAN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMAYI İSTEDİ"
Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.