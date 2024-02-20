İsrail: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne saldırı başlattık İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlatıldığı açıklandı.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastane, ibadet yerleri ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Askeri saldırı başlatıldı

İsrail ordu radyosunun haberinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattıldığı belirtildi.

Birkaç hafta sürmesi beklenen saldırılarda Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı ifade edildi.

Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmazken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü

Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinli yeniden yerlerinden edildi.

İsrail kara güçlerinin Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

Ellerindeki birkaç poşet ile Filistinliler, Zeytun Mahallesi'nden daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ne doğru yola koyuldu.

Kadın, çocuk ve yaşlılar yaya olarak bölgeden ayrılıyor

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturması dikkati çekti.

Kimisi eşek arabası, kimisi bisikletle birkaç parça eşyasını taşımaya çalıştı.

Büyük kısmının ise araç bulunmaması nedeniyle yaya olarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı görüldü.

Hasta ve yaşlı olanlar ise İsrail'in tahrip ettiği sokaklarda yakınlarınca tekerlekli sandalyeyle bölgeden taşınmaya çalışıldı.

Sokaklardaki yıkım göze çarpıyor

Filistinlilerin geçtiği sokaklarda İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkımın boyutları dikkati çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinlilerden yerlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Filistinlilerin büyük bir bölümü İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.