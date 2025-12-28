İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri serbest bıraktı

- İsrail, 10 Filistinli esiri serbest bıraktı ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırdı.
- Esirler sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken, sağlık durumları hakkında detay verilmedi.
- Uluslararası Kızılhaç, esirlerin aileleriyle iletişimini sağladı.
Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakini 10 Filistinli esirin, İsrail tarafından serbest bırakıldıktan sonra Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
SERBEST BIRAKILAN ESİRLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sağlık kontrolü ve tedavi amacıyla hastaneye getirildiği vurgulanarak, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada ise Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim’de Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.