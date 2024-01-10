İsrail, Gazze'de 112 gazeteciyi öldürdü 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, bölgede görevini yapan gazetecilere bile acımıyor... 112 gazeteciyi öldüren İsrail'in saldırıları ise durmuyor.

ensonhaber.com

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, binlerce masumu öldürdü.

Kadın ve çocuk demeden binlerce masum insanın ölümüne neden olan İsrail, bölgede bulunan gazetecileri de hedef alıyor.

Katliamları dünyaya duyurmaya çalışan 112 gazeteci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Verilere göre bu, son iki yılda tüm dünyada öldürülen gazetecilerin sayısından fazla.

Gazeteciler İsrail'in zalimliğini duyurmaya devam ediyor

Saldırılara rağmen Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in saldırılarını duyurmak için görevlerini bırakmıyor.

İsrail saldırılarının yanı sıra elektrik ve internet erişimine de zorlanan Gazzeli gazeteciler, yaşananları aktarabilmek için büyük mücadele veriyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 112 basın çalışanını öldüren İsrail, çok sayıda gazetecinin ailesini de hedef aldı. Gazeteciler, aile üyelerinin öldürüldüğü haberini görevleri başında aldı.