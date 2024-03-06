İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin 152 gündür sürdürüyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 1 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.
Muhabirin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı
El Aksa TV muhabiri Filistinli gazeteci Muhammed Seleme'nin, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde bulunan evinin dün akşam İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 133’e yükseldiği vurgulandı.
Meslektaşları yasını tuttu
Meslektaşları, sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelerek Seleme'nin yasını tuttu.
Yerel kaynaklar, saldırıda Seleme ile birlikte ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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