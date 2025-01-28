İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

AA & Ensonhaber

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz son 24 saatte Gazze Şeridi'nde güvenlik güçlerimize tehdit oluşturan şüphelilere karşı yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde şüphelilerin İsrail güçlerine doğru hareket ederek tehdit oluşturduğu çok sayıda olay yaşandığı iddia edilerek askerlerin bunlara yönelik ateş açtığı ifade edildi.

KIZ ÇOCUĞU CAN VERDİ

İsrail ordusunun önceki gün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.