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    İsrail, Gazze'de eve saldırdı

    İşgal altındaki Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail, bir evi vurdu.
    • AA
    • 20.01.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 12:36
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    İsrail, Gazze'de eve saldırdı

    İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin sivil yerleşim yerini vurdu.

    Yapılan top atışları sonucu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ev yıkıldı.

    Saldırı sonucu evde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

    İSRAİL'DEN GAZZE'YE SALDIRI

    Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, topçu birlikleri Gazze'de çeşitli bölgeleri bombaladı. Haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bir yerleşim birimine isabet eden roketin fırlatıldığı öne sürüldü.

    İsrail ordusu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den fırlatılan roketin boş bir araziye düştüğünü duyurdu.

    İsrail, Gazze de eve saldırdı #1

    İsrail, Gazze de eve saldırdı #2

    İsrail, Gazze de eve saldırdı #3

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