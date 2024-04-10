İsrail Gazze'de Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarını öldürdü İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

Gazze'de bayramda da saldırılar devam etti..

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenledi.

Bu saldırılardan biri de Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Hamas liderinin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetti

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Haberi Katar'da aldı

Heniyye, acı haberi Katar'ın Doha kentinde tedavi altındaki yaralı Filistinlileri ziyaret ederken aldı..

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.