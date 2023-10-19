İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı! Havadan görüntülerini paylaştı... İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze’de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi’nin saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı. Paylaşımda çevresindeki binaların hasar görmediğini, IDF’in buraya bomba atmadığı ileri sürüldü.

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DHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız güç saldırıları devam ediyor...

Son olarak İsrail'in hastane saldırısında gündeme gelen görüntülerde, sivillere yönelik saldırıda yine kan aktı.

İsrail'in akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Havadan görüntülendi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi’nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı.

IDF, hastanenin otopark bölümünün hasar aldığını, hastanenin çevresindeki binaların hasar görmediğini, IDF’in buraya bomba atmadığını ileri sürdü.

"Saldırı kraterine benzemediği görülüyor"

IDF’ten yapılan açıklamada, “Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından başarısız bir fırlatmayla vurulan Gazze şehrindeki hastanenin sabah saatlerinden çekilen görüntüleri. Filistin İslami Cihad'ın başarısız fırlatması sonucu oluşan hasarın hastanenin yanındaki park alanında olduğu ve bir saldırı kraterine benzemediği görülüyor. Ayrıca hastanenin yanındaki binaların da zarar görmediği görülmektedir. Bu da IDF'in bu bölgeye bomba atmadığının bir başka kanıtıdır.” denildi.

ABD İsrail'in sorumlu olmadığını söyledi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, havadan çekilen görüntülerin analiz edildiğini ve değerlendirmeye göre saldırıdan İsrail’in sorumlu olmadığını iddia etti.

Watson, “Bilgi toplamaya devam etmekle birlikte, havadan çekilen görüntülerin analizi, dinlemeler ve açık kaynak bilgilerine dayanan mevcut değerlendirmemiz, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir.” ifadelerini kullandı.

"Bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır"

Öte yandan Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıdan sorumlu olduğunu ifade ederek, “İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır.

İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor.” demişti.

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada hastaneye düzenlenen saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 28’inin durumu ağır olmak üzere 314 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)