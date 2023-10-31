İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu Abluka altındaki Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam eden İsrail, bu kez mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi..

İHA

İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler tepki çekse de İsrail, hastane, okul ve camileri vurmaktan vazgeçmiyor.

Mülteci kampını 6 bomba ile vurdu

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 25. gününde bu kez mülteci kampını hedef aldı.

En az 100 ölü

6 bomba ile vurulan Cibaliye Mülteci Kampı'nda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı ancak artması beklendiği belirtildi.

Gazze'de yetkililerden yapılan açıklama göre, bombaların ise her biri 1'er ton ağırlığında ve ABD yapımı olduğu bildirildi.

Saldırılar sonucu ölen 8 bin kişinin 1100'ü çocuk

Öte yandan Gazze'de acı bilanço her geçen gün artıyor..

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 219 artarak 8 bin 525’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bin 100’ü çocuk olmak üzere 2 bin Filistinliden ise haber alınamadığını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)