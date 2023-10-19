İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi vurdu Hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdüren İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'u bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

İsrail tarihi kiliseyi bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de tarihi Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'u hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi kilise Saint Porphyrius'a düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Yüzlerce kişinin can verdiği hastaneye 250 metre mesafede

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.