İsrail Gazze'de Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı Abluka altındaki Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam eden İsrail, yine hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bombalanan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin üçüncü katında hasar oluştu.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler tepki çekse de İsrail, hastane ve camileri vurmaktan vazgeçmiyor.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 24. gününde yine bir hastaneyi vurdu.

Hastaneye bombalı saldırı

İsrail ordusu, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenledi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

"İsrail üçüncü ve son katı bombalayarak ciddi hasara yol açtı"

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

"Bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı"

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Filistin'in en büyük hastanelerinden, Gazze'deki tek kanser hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

Acı bilanço

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, öldürülenlerin sayısının 301 artarak 8 bin 306 olduğu belirtildi.