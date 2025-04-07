AA & Ensonhaber

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınlarında kurulu gazeteci kampını vurdu.

Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

İSRAİL,7 EKİM 2023'TEN BERİ 210 GAZETECİ KATLETTİ

Görgü tanıkları, Fakavi'nin saldırı anında çadırda bulunduğunu ve çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık kaynakları, diğer yaralıların hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin sayısı 210'a yükselmiş oldu.

İSRAİL ORDUSU: "HEDEFİMİZ HAMAS ÜYESİYDİ"

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin Hamas üyesi olduğu öne sürülen gazeteci Hasan Abdulfettah Muhammed Islih olduğunu duyurdu. Islih’in “medya kisvesi altında örgütsel faaliyet yürüttüğü” iddia edildi. Ancak saldırıda yaralanan gazeteciler arasında yer alan Islih, henüz bu iddialara yönelik bir açıklamada bulunmadı.

İsrail, ateşkesin sona erdiği 18 Mart’tan bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, gazetecilerin kaldığı alanların da hedef alınması uluslararası toplumda büyük tepki topladı.

FAHRETTİN ALTUN: "SUSKUN KALAN DÜNYA, BU UTANCIN ORTAĞIDIR"

Türkiye'den de sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’i ağır sözlerle eleştirdi.

"Siyonist katiller bir kez daha hakikati hedef aldı. Bir hastanenin yakınında haber nöbeti tutan gazetecilere yönelik bu saldırı, basın özgürlüğüne açık bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Altun, dünya kamuoyunun sessizliğini de eleştirdi.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İsrail’in aylardır okul, hastane, ibadethane, çocuk parkı ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisi daha eklendi. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren gazeteciler bile hedef alınıyor. Artık trajedi, katliam, soykırım gibi kelimeler bu vahşeti anlatmakta yetersiz kalıyor. İsrail’in işlediği savaş suçları karşısında suskun kalan tüm dünya, bu utancın ortağıdır.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesinde yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, İsrail’in uyguladığı bu terör politikasının uluslararası alanda cezalandırılması gerektiğini belirtti.

İSRAİL, HER ANLAMDA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları, uluslararası sözleşmelere göre açıkça savaş suçu kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir İsrailli yetkili bu saldırılar nedeniyle yargı karşısına çıkarılmadı. Gazze'de görev yapan gazeteciler ise her geçen gün artan riskler altında, dünyaya hakikati ulaştırmaya çalışıyor.