İsrail, Gazze'deki asker sayısını azaltıyor Han Yunus kentindeki paraşütçü askerlerin geri çekildiği belirtildi. Yedek askerler, askerlik görevinden sonra evlerine dönecek.

AA

İsrail ordusu, askerlerini Gazze Şeridi'nden geri çekti.

646. Paraşütçü Tugayı, işgal altındaki Han Yunus kentinden çekildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, "Gazze Şeridi'ndeki yedek güçlerin azaltılması, 646. Paraşütçü Tugayı'nın yakın zamanda Han Yunus kentini terk etmesiyle başladı." denildi.

Askerlik yaptıktan sonra evlerine dönecekler

Yedek kuvvetlerdeki askerler, geçen 7 Ekim'den bu yana askerlik yaptıktan sonra evlerine gönderilecek.

646. Paraşütçü Tugayı 1974'te kuruldu. O tarihten bu yana İsrail ordusunun Lübnan ve Filistin topraklarındaki savaşlarının çoğuna katıldı.

Gazze'de düzenli kuvvet tutma planları

Haberde ayrıca, ordunun, Gazze Şeridi'nde yalnızca düzenli kuvvetlerin tutulması için çalışma yürüttüğü bilgisine yer verildi.

12 asker yaralandı

İsrail ordusu tarafında dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 askerinin yaralandığını duyurulmuştu.

Öldürülen İsrail askeri sayısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)