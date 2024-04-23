İsrail, Gazze'deki Filistinlileri öldürmek için WhatsApp'ı kullanıyor

Gazze'de sivilleri katleden İsrail, yapay zeka destekli Lavender sistemini kullanıyor.
İsrail ordusunun, sözde şüphelilerin WhatsApp bağlantılarını takip ederek onları hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtiliyor.
Tel Aviv'deki yetkililer, "şüphelilerin" çocuklar da dahil olmak üzere aileleriyle birlikte evdeyken hedef alındığını itiraf etti.
WhatsApp ise "Bu haberlerin doğru olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok." diyerek iddiaları reddediyor.
İsrail'in Gazze saldırılarında WhatsApp ayrıntısı
Londra merkezli Middle East Monitor, İsrail'in yapay zeka hedefleme sistemi aracılığıyla Gazze'deki Filistinlileri öldürmesine, Meta'nın WhatsApp mesajlaşma platformunun yardımcı olduğunu yazdı.
Lavender adlı sistemin, saldırı öncesinde sivilleri tespit ettiği bilgisi paylaşıldı. Sistemin "yüksek sivil kayıp oranına" sahip olduğuna dikkat çekildi.
Evlerdeki ailelerin bombalanmasında kullanılıyor
İsrail ordusunun, “ilk seçenek olarak tereddüt etmeden evleri bombaladığı" belirtilerek şöyle denildi:
Bir ailenin evini bombalamak (onlar için) çok daha kolay. Sistem, aileleri tespit etmek için tasarlandı.
Zuckerberg'ün şirketine suçlama: İnsan haklarını ihlal ediyor
Sistemin tanımlanmasında temel belirleyici faktörün, bir kişinin başka bir şüphelinin bulunduğu WhatsApp grubunda yer alıp almadığı şeklinde açıklandı.
Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanıyor.
İsrail-WhatsApp iş birliği
WhatsApp'ın, kullanıcılarının verilerini ve özel mesajlarını İsrail ordusu ve yapay zeka hedefleme sistemleriyle açıkça paylaştığı ifade edilerek, "Bu, iş birliğinin bambaşka bir düzeyini ortaya koyuyor." denildi.
Aynı uygulamanın, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına doğrudan suç ortağı olma yolunda ilerlediği de aktarıldı.
Söylentileri kabul etmiyorlar: Bilgi sağlamıyoruz
İddiaları reddeden söz konusu mesajlaşma platformu ise şu açıklamayı yaptı:
WhatsApp'ın arka kapısı yok. Hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. Meta, 10 yılı aşkın bir süredir tutarlı şeffaflık raporları sunuyor. Bu raporlar, WhatsApp bilgilerinin istendiği sınırlı durumları da içeriyor.
İlkelerimiz katıdır; kolluk kuvvetlerinin taleplerini yürürlükteki yasalara göre ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlarla tutarlı bir şekilde inceliyor, doğruluyor ve yanıtlıyoruz.
Elimizdeki sınırlı bilgileri korumak için çok çalışıyoruz. İnsanların bilgilerini korumak için daha fazla özellik geliştirmeye de devam ediyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış