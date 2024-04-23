İsrail, Gazze'deki Filistinlileri öldürmek için WhatsApp'ı kullanıyor Zuckerberg'ün sahibi olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp, İsrail'in Gazze saldırılarına destek olmakla suçlanıyor. Uygulama, ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

ensonhaber.com

Gazze'de sivilleri katleden İsrail, yapay zeka destekli Lavender sistemini kullanıyor.

İsrail ordusunun, sözde şüphelilerin WhatsApp bağlantılarını takip ederek onları hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtiliyor.

Tel Aviv'deki yetkililer, "şüphelilerin" çocuklar da dahil olmak üzere aileleriyle birlikte evdeyken hedef alındığını itiraf etti.

WhatsApp ise "Bu haberlerin doğru olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok." diyerek iddiaları reddediyor.

İsrail'in Gazze saldırılarında WhatsApp ayrıntısı

Londra merkezli Middle East Monitor, İsrail'in yapay zeka hedefleme sistemi aracılığıyla Gazze'deki Filistinlileri öldürmesine, Meta'nın WhatsApp mesajlaşma platformunun yardımcı olduğunu yazdı.

Lavender adlı sistemin, saldırı öncesinde sivilleri tespit ettiği bilgisi paylaşıldı. Sistemin "yüksek sivil kayıp oranına" sahip olduğuna dikkat çekildi.

Evlerdeki ailelerin bombalanmasında kullanılıyor

İsrail ordusunun, “ilk seçenek olarak tereddüt etmeden evleri bombaladığı" belirtilerek şöyle denildi:

Bir ailenin evini bombalamak (onlar için) çok daha kolay. Sistem, aileleri tespit etmek için tasarlandı.

Zuckerberg'ün şirketine suçlama: İnsan haklarını ihlal ediyor

Sistemin tanımlanmasında temel belirleyici faktörün, bir kişinin başka bir şüphelinin bulunduğu WhatsApp grubunda yer alıp almadığı şeklinde açıklandı.

Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanıyor.

İsrail-WhatsApp iş birliği

WhatsApp'ın, kullanıcılarının verilerini ve özel mesajlarını İsrail ordusu ve yapay zeka hedefleme sistemleriyle açıkça paylaştığı ifade edilerek, "Bu, iş birliğinin bambaşka bir düzeyini ortaya koyuyor." denildi.

Aynı uygulamanın, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına doğrudan suç ortağı olma yolunda ilerlediği de aktarıldı.

Söylentileri kabul etmiyorlar: Bilgi sağlamıyoruz

İddiaları reddeden söz konusu mesajlaşma platformu ise şu açıklamayı yaptı: