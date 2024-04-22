İsrail Gazze’deki tüp bebek merkezini vurdu: 5 bin embriyo yok oldu Gazze Şeridi'nin en büyük tüp bebek merkezini bombalayan İsrail, tek bir füzeyle 5 bin cana birden kıydı.

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Masumları öldürmeye devam eden İsrail, 2023 Aralık ayında Gazze Şeridi’nin en büyük embriyo merkezi olan Al Basma IVF isimli tüp bebek merkezini vurdu.

Saldırı sonucu embriyo ünitesinin bir köşesinde bulunan ve sıvı nitrojen içeren beş tankın kapakları yerinden söküldü.

Nitrojenin buharlaşmasıyla dolapların içindeki sıcaklık arttı ve 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş binden fazla sperm ve yumurta örneği yok oldu.

Tek seferlik bir patlama olmasına rağmen çok büyük bir tahribata yol açtı.

Yüzlerce çiftin son umudu yok oldu

Nitrojen tanklarındaki bu embriyolar, çocuk sahibi olmakta sorun yaşayan yüzlerce Filistinli çiftin son umuduydu.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik altı ayı aşkın bir süredir devam eden katliamının görünmeyen bedellerinden sadece biriydi.

"Televizyonlarını satıp merkeze başvuruyorlar"

Cambridge mezunu jinekolog ve kadın doğum uzmanı Bahaddin Galayini, Al Basma Tüp Bebek Merkezi’ni 1997 yılında kurmuştu. Dr. Galayini, kurucusu olduğu Al Basma Tüp Bebek Merkezi’ni vurulmasını şöyle özetledi:

"Bu 5 bin canın ne anlama geldiğini ve ebeveynleri için geçmişte ve gelecekte ne demek olduklarını çok iyi biliyoruz. Merkeze başvuran çiftlerin en az yarısının, artık döllenebilir sperm ya da yumurta üretmeyecek durumda olmalarından dolayı çocuk sahibi olmak için başka bir şansları kalmadı."

Dr. Galayini: Kalbim milyonlarca parçaya bölündü

Gazze Şeridi'ndeki yoksulluğa ve tüm imkansızlıklara rağmen gebe kalmakta zorlanan çiftlerin tüp bebek tedavisine başvurduklarını söyleyen Dr. Galayini, çiftlerin çocuk sahibi olabilmek için televizyon gibi ev eşyalarını ya da mücevherlerini satarak tedavi masraflarını karşıladıklarına dikkati çekti.

İsrail ordusunun basın ofisi, Reuters'ın olayla ilgili sorusu üzerine sadece 'haberlerin araştırıldığı' yanıtını verdi.

Tel Aviv, Gazze’de sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığı iddialarını reddederken Gazze’deki tıbbi tesislerde Hamas'ın faaliyet gösterdiği iddiasıyla katliamlarına yenilerini ekliyor.

Saldırıların arasında kalan embriyolar

Bombardımana kadar merkezde neler yaşandığını ise merkezdeki uzmanlardan Muhammed Acur anlattı.

Katliamın başlamasının ardından Acur, sadece bir parti sıvı nitrojen satın alabildi. Çünkü İsrail, Gazze'ye sağlanan elektriği ve giren yakıtı kesti. Tedarikçilerin çoğu iflas etti.

İsrail tankları geçtiğimiz yılın ekim ayı sonlarında Gazze'ye girdiğinde, askerler tüp bebek merkezinin çevresindeki sokakları kapattı. Bu yüzden Acur, embriyoların saklandığı tankları incelemeye gitmesi bile çok tehlikeli bir hal almıştı.

“Tek bir füzeyle 5 bin cana kıyıldı"

Ve bir gün İsrail füzesinin merkezi hedef aldığı duyuldu. Zemin kattaki embriyo laboratuvarının havaya uçtuğunu söyleyen Dr. Galayini, laboratuvarın kasıtlı olarak hedef alınıp alınmadığı bilinmediğini, ancak merkezdeki tüm embriyoların kaybedildiğini belirterek “Tek bir füzeyle 5 bin cana kıyıldı.” dedi.

"Tankların dibinde embriyo tüpleri duruyor"

Dr. Galayini, tüp bebek merkezinin halen enkaz halinde ve İsrail saldırısı sonucu tahrip olmuş laboratuvar malzemeleriyle dolu olduğunu, molozlar arasında kapakları açık halde sıvı nitrojen tankları gördüğünü aktardı.

Tanklardan birinin dibinde, yok edilen embriyoların olduğu küçük ve renkli cam tüplerle dolu bir sepetin olduğu görüldü.