İsrail, Gazze'nin farklı yerlerinde 12 Filistinliyi öldürdü

AA & Ensonhaber

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü açıklandı.

Haberde İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda da 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

EKİPLER CENAZEYE ULAŞAMADI

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının kuzeyini bombalaması sonucu da 1 kişinin öldüğü aktarılan haberde İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.